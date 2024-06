Autonomie : en pleine crise politique, la commission des lois du Sénat continue ses auditions à Ajaccio

Dans le droit fil des auditions débutées il y a une quinzaine de jours, tout au long de l’après-midi les sénateurs se sont ainsi astreints à rencontrer le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni – pour la seconde fois -, puis la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, ainsi que les présidents de groupe et la présidente du Conseil Économique Social Environnemental et Culturel de la Corse (CESEC), Marie-Jeanne Nicoli, et ses vice-présidents. « Nous sommes engagés dans une démarche d’écoute, de travail de fond. Il n’y a pas de refus de principe », explique le président de la commission des lois en assurant que les sénateurs que l’on dit frileux envers ce processus d’autonomie « ne sont crispés par rien ». « Nous sommes dans une logique d’ouverture. Le but est d’abord de rétablir la confiance entre les parlementaires et la Collectivité de Corse pour faire avancer les demandes de la Corse », indique-t-il encore avant de conclure : « Il n’y a pas de point de blocage ou de non absolu, sinon on ne serait pas là. Si nous sommes là c’est pour échanger et comprendre la spécificité du territoire ».