Athlétisme : Sébastien Pinschina brille à la Prom Classic de Nice

Au lendemain des festivités de fin d'année, les amateurs de course à pied avaient rendez-vous à Nice pour la traditionnelle Prom Classic, ce dimanche 7 janvier 2025. Cet événement, véritable incontournable du calendrier sportif, a attiré pas moins de 10 000 participants pour son épreuve-phare : les 10 kilomètres le long de la célèbre Promenade des Anglais.



Parmi les coureurs se trouvait le Master du Club Athlétique de Propriano, Sébastien Pinschina. Représentant fier de la région du Valincu, il a bouclé le parcours en un impressionnant chrono de 33 minutes et 5 secondes. Cette performance lui a valu une honorable 315e place au classement général, mais surtout une remarquable 11e position dans la catégorie Master 2 (athlètes de 45 à 49 ans).



« Seb », comme le surnomment ses proches, confirme ainsi sa régularité et son talent sur des distances exigeantes. Une telle entrée en matière laisse présager de belles perspectives pour le reste de la saison, alors que la scène régionale et nationale d’athlétisme compte sur ses figures expérimentées pour briller.