Assemblée nationale : Michel Castellani demande la revalorisation de la dotation de continuité territoriale

Une porte ouverte, mais lointaine

Le moins que l’on puisse dire est que la réponse du ministre est loin d’être à la hauteur de l’attente et des besoins urgents de la Corse. Thomas Cazenave botte en touche et renvoie laconiquement l’épineux sujet aux débats budgétaires de la fin de l’année. « Je crois qu’il faut s’y prendre assez tôt pour préparer le projet de loi de finances pour 2025, cela fait partie des sujets. Donc, je sais que vous aurez à cœur de débattre et de discuter en amont du dépôt de projet de loi de finances ». Et de lancer au député nationaliste : « Vous savez que ma porte est ouverte pour poursuivre les discussions ». Dans un tweet, Michel Castellani réagit philosophiquement : « Scumbatteremu ancu per què ! ».



N.M.