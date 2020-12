Assemblée de Corse : L’opposition rejoint l’Exécutif et pointe « des maladresses, voire des fautes de l’Etat »

Des erreurs

C’est le macronien Jean-Charles Orsucci qui, comme à son habitude dès que le gouvernement qu’il soutient est mis en cause, ouvre le bal en avouant : « J’ai trouvé vos interventions, ce matin, très manichéennes et très sombres. J’aurais pu penser, dans un premier temps, que nous étions déjà entrés en campagne électorale, ou que c’était un moyen détourné de mettre la caméra sur un tout autre sujet que le retrait du dossier emblématique des déchets. Je reconnais que le débat, que nous avons eu en conférence des présidents, m’a permis d’évacuer cette pensée ». Nonobstant sa « loyauté » envers LREM, il entend s’exprimer « non pas comme valet d’Emmanuel Macron ou relais de Paris comme on aurait tendance à vouloir me présenter quand je n’acquiesce pas les propos de la majorité territoriale, mais en allant dans votre sens ». Et reconnaît d’emblée : « C’est vrai ! Il y a, par certains côtés, des maladresses, voire sur un sujet, des fautes de l’Etat. Je le dis pour que nous puissions réussir ensemble pour la Corse ». Avant de pointer les erreurs : « Je ne comprends pas la position de l’Etat sur la question du gaz de ville à Ajaccio. Quand un ministre a pris un engagement, il en va de la crédibilité de la parole de l’Etat qui ne doit pas être reprise. Quand l’Etat commet des erreurs ou des fautes, il vient renforcer un sentiment de défiance envers lui et envers la Nation. Cela me désole ! ». L’engagement pris était de compenser le prix du gaz pour les ménages les plus précaires.



Une faute sur les prisonniers

Même sentiment sur l’enveloppe de continuité territoriale remise en cause par le préfet. « Nous devons nous inscrire sur ce qui a été octroyé par le gouvernement et avoir des garanties concernant la fongibilité de l’enveloppe ». Et sur la sous-évaluation par le gouvernement de la gravité des effets de la crise sanitaire dans l’île : « Je partage aussi vos inquiétudes quand des hauts fonctionnaires sont optimistes quand à la situation économique et sociale de la Corse. Oui, je suis très inquiet de cette situation qui appelle, des pouvoirs publics, une réponse forte ». Il rappelle, cependant que l’Etat a déjà eu cette réponse en promettant 1,4 milliard €. « C’est la juste part ! Mais penser que la crise est derrière nous ! ». S’il met tout cela sur le compte de « maladresses », il craint néanmoins « une faute » sur la question des prisonniers politiques qui « nous empoisonne la vie. Il est grand temps aujourd’hui que l’Etat respecte la loi qu’il a lui-même édictée. Il est temps que l’on fasse respecter les lois de la République concernant l’ensemble des prisonniers politiques. C’est important pour la Corse, pour la France et pour la démocratie ».



Des engagements

Sur le plan Salvezza, Jean-Charles Orsucci réplique au président de l’Exécutif qui lui demandait, le matin, d’agir auprès de ses amis du gouvernement plutôt que de critiquer : « Je n’ai pas attendu pour le faire. J’ai, jeudi dernier, alerté le ministre du tourisme sur le fait que, depuis sa venue à Bonifacio, les choses n’avaient pas suffisamment avancé, il m’a répondu qu’il déclinerait à Lourdes ce qui est prévu pour les trois collectivités d’Outre-Mer, Lourdes et la Corse et pris l’engagement de revenir vers vous avec des réponses concrètes. J’espère que cet engagement sera tenu ». Il réaffirme sa solidarité avec l’Exécutif corse, mais avec un bémol : « Je continue d’être à vos côtés pour que nous soyons entendus, mais vous devez être prêts aussi à entendre que nos demandes ne sont pas toutes légitimes ou opérationnelles vis-à-vis du Plan de relance du gouvernement. Le souci de notre feuille de route est qu’elle ne correspond pas à ce que le gouvernement a mis en place au plan national en termes de cohésion sociale, de développement environnemental et de compétitivité. Nous devons nous inscrire dans cela et faire valoir notre spécificité ». Et s’engage à faire passer le message au plus haut niveau de l’Etat. « Parce que nous sommes des acteurs de la paix, que nous voulons un avenir serein pour nos enfants et que nous craignions les semaines et les mois à-venir, nous serons à vos côtés pour nous faire entendre, à hauteur des moyens qui sont les nôtres ».