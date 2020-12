Rapprochement de A. Ferrandi et P. Alessandri : Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni dénoncent le décret du Premier ministre

Par décret en date de ce jour vendredi 18 décembre 2020, le Premier Ministre vient d’interdire au garde des sceaux de connaître « des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs aux conditions d’exécution des peines et au régime pénitentiaire de personnes condamnées qui ont été, directement ou indirectement, impliquées dans les affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d’avocat (…) ».





Très clairement, cet article a été directement rédigé avec pour objectif d’interdire au Ministre de la Justice de statuer sur le retrait du statut de détenu particulièrement surveillé à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, question sur laquelle il devait se prononcer avant la fin de l’année.





Il convient de rappeler que la commission compétente, dont l’avis est consultatif, a statué en faveur de ce retrait, lequel entraînerait automatiquement la mise en œuvre du rapprochement à Borgu d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, incarcérés l’un et l’autre à l’extérieur de l’île depuis 21 années.