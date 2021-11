Assemblea di a Giuventu : les syndicats étudiants et des groupes critiquent sa composition

Suite à la délibération de l’Assemblée de Corse portant sur le renouvellement de l’Assemblea di a Giuventù et de ses conseillers, les syndicats de l’Università di Corsica, Ghjuventù Indipendentista, Cunsulta di a Ghjuventù Corsa, Ghjuventù

Paolina, ainsi que les groupes Ghjuventù Naziunalista et Ghjuventù Paolina de l’Assemblea di a Giuventù, ont souhaité réagir.



Une première réunion du jury en charge de la composition de l’Assemblea di a Giuventù s’est tenue le 9 novembre. Nous avons saisi la Présidente et les élus de l’Assemblea di Corsica ainsi que le Président de l’Exécutif par un courrier dans lequel nous avons rappelé un certain nombre de demandes déjà exprimées publiquement lors de la dernière séance de l’Assemblea di a Giuventù. Dans un premier temps nous avons manifesté notre étonnement concernant la volonté exprimée d’ajouter des critères - de dernière minute - tels que le non-cumul des mandats entre les Conseils Municipaux de Jeunes et l’Assemblea di a Giuventù. Nous avons rappelé dans ce courrier que nous ne percevons aucune indemnité dans le cadre de nos fonctions.



Il est donc surprenant de la part de certains élus, pour qui le cumul des mandats est une pratique courante, d’imposer cette condition à l’Assemblea di a Giuventù. Il a également été évoqué l’impossibilité de siéger dans l’Assemblea di a Giuventù pour tout candidat ayant un contrat avec la Collectivité de Corse ainsi que ses antennes et offices. Là encore nous avions fait valoir qu’il s’agissait d’une volonté de censure. Ces deux critères n’ont heureusement pas été retenus.



Il en reste néanmoins un sur lequel nous sommes en désaccord. En effet, bien que nous soyons contre un renouvellement automatique, nous avons demandé un renouvellement sur la base du mérite. Or un certain nombre de jeunes conseillers sortants ont souhaité candidater pour cette nouvelle mandature sans être retenus.

Nous avons rappelé que les conseillers concernés par une demande de renouvellement ont fourni un travail considérable en commission et dans nos groupes politiques. Le jury n’est pas en mesure d’évaluer ces critères puisqu’aucun dialogue n’a eu lieu entre les élus et les représentants des groupes sur ce point. Finalement, le jury n’a souhaité retenir que la présentation de motions et questions orales pour juger du travail réalisé par les jeunes conseillers sortants, se privant ainsi de membres pourtant impliqués et motivés.



Suite à ce courrier nous avons échangé avec la Présidente de l’Assemblée de Corse, qui ne partageait pas l’ensemble de nos revendications mais qui s’était engagée à les porter à la connaissance des membres du jury, composé d’élus territoriaux au prorata

de la représentation de l’Assemblée de Corse. Lors de la dernière réunion, qui s’est tenue ce lundi 15 novembre, cette dernière revendication n’a pas été acceptée et certains conseillers sortants n’ont malheureusement pas été reconduits dans leur mandat.





Nous ne sommes pas naïfs. La liste de la nouvelle composition de l’Assemblea di a Giuventù montre bien la volonté de certains de transformer notre Assemblée en une caution morale de l’Assemblée de Corse. Cette institution avait été créée dans l’objectif de permettre à la jeunesse, dans sa pluralité, de s’exprimer librement et c’est ce que nous nous sommes employés à faire durant ces deux précédents mandats. Les intérêts politiques de certains ne nous détourneront pas de cet objectif.



Nous réitérons notre soutien aux candidats non renouvelés et nous déplorons une situation que nous avons tenté de désamorcer. Il est dommageable que l’ensemble des organisations signataires n’aient pas été entendues. Nous dénonçons une volonté de main mise sur notre Assemblée et une intention de rupture avec la jeunesse corse de la part des élus.

Dans notre courrier nous avions déclaré que dans le cas où une décision injuste et injustifiée serait prise nous réagirions en conséquence. Cette décision ayant été actée, nous prendrons désormais nos responsabilités pour faire valoir et porter les valeurs et revendications qui sont les nôtres.



Par contu nosciu, andaremi è saremi sempri contr’à u clanisimu.

Staremi attentivi à a seguita è saparemi fà valè è fà senta più cà mai a noscia

voci .