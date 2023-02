Assassinat d’Yvan Colonna : La gestion politique du détenu nationaliste corse sur la sellette

Le 7 février, Jean-Jacques Urvoas, ancien Garde des Sceaux des gouvernements Valls et Cazeneuve sous la présidence de François Hollande, est, donc, le premier politique à affronter les fourches caudines de la Commission d’enquête. L’idée était d’éclairer la gestion politique du détenu Yvan Colonna et, à travers de lui, du commando Erignac, l’obstination de l’Etat de les maintenir sous statut de Détenu particulièrement signalé (DPS) et donc, le refus de leur appliquer, en dépit de la loi, le rapprochement familial à Borgu. Le président, Jean-Félix Acquaviva, entendait se faire confirmer ce qui apparait nettement depuis le début des auditions comme deux poids, deux mesures entre la gestion très stricte du nationaliste corse Yvan Colonna « d’une sévérité et d'une continuité dans cette sévérité pour ne pas rapprocher ou pour ne pas sembler faiblir en accédant au rapprochement » et la gestion particulièrement « laxiste » du terroriste islamiste Frank Elong Abe. Malgré la pugnacité du député nationaliste, qui a tenté de le pousser dans ses retranchements, Jean-Jacques Urvoas a largement botté en touche et n’a, sans surprise, guère apporté d’éléments nouveaux. « Si la question est de savoir si Yvan Colonna a bénéficié d'un statut particulier en raison des faits qu'il a commis, la réponse est non ! », répond-il. « Il n’y a pas d’éléments pour dire qu’Yvan Colonna n’a pas eu un statut classique en détention… Je n’ai connu qu’un statut particulier en détention, c’était Salah Abdeslam », une allusion au terroriste islamiste condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13-novembre 2015. Le ministre ne se souvient même pas « avoir été saisi d’une demande d’Yvan Colonna du retrait du répertoire des DPS », n’évoque qu’une « réunion politique concernant les détenus corses », avant des déplacements ministériels dans l’île « mais pas sur Yvan Colonna, sur Nicolas Battini et Stéphane Tomasini » pour le rapprochement à Borgu. Riposte de Jean-Félix Acquaviva qui refait l’historique des contentieux judiciaires : « Depuis 2011 jusqu’en 2022, il n’a cessé de faire des demandes de levée de ce statut ! ». L’ancien ministre argue : « Quand j’ai posé la question sur le rapprochement de Colonna, on m’a répondu : période de sureté (levée en juillet 2021) et maison centrale ».L’ex-ministre était aussi attendu sur la gestion des QER, ces Quartiers d'évaluation de la radicalisation qu’il a mis en place pendant son mandat et qu’il qualifie de « révolution copernicienne conduite à l’administration pénitentiaire ». Il va, comme d’autres avant lui, se contenter d’en faire la genèse, d’en expliquer longuement la politique pour mieux y noyer le cas d’Elong Abe et tenter de déminer les attaques. Laurent Marcangeli met précautionneusement les pieds dans le plat sur le non-placement de Franck Elong Abe en QER : « Le placement en QER aurait-il pu avoir une influence décisive, eu égard au drame qui s’est déroulé dans la maison centrale d’Arles ? ». Jean-Jacques Urvoas louvoie : « Les QER sont dédiés à la détection, on savait que Franck Elong Abe était radicalisé ». S’il reconnait que ce dernier « aurait dû faire l'objet d’une mesure d’isolement ou d'un placement dans un quartier pour détenus violents », il reste prudemment sur le terrain de « la philosophie des QER, pas de la mise en œuvre ». A Jean-Félix Acquaviva qui insiste sur « cet extraordinaire alignement de planètes. Le directeur de l’administration pénitentiaire parle d’une réalité qui dépasse la fiction », sur « les manquements, les insuffisances, les failles au niveau de la prison et au sein de l’administration centrale », le ministre se contente de lâcher : « Les explications viendront des démarches engagées ». Avant d’ajouter : « Si tant est qu’il y a eu des dysfonctionnements. Je ne me prononce pas s’il y en a eu ou pas ». Pas vraiment à l’aise, il essaie, tant bien que mal, de dédouaner une administration « qui est compliquée, qui est en perpétuel besoin en reconnaissance. Et donc, on ne peut pas l’aborder à travers les tensions qu’il peut exister. Il y a toujours une dimension ressources humaines » et plaide pour que la Commission d’enquête le prenne en compte. Avant de conclure : « La pénitentiaire, c’est d’abord une question de ressources humaines. Encore une fois, le sujet dans le cas d’espèce qui vous occupe, c’est la gestion de la détention ».