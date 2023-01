Assassinat d’Yvan Colonna : « Les zones d’ombres sont toujours aussi grandes », selon Jean-Félix Acquaviva

- Quel bilan pouvez-vous tirer des premières auditions ?

- On rentre dans le cœur du sujet, dans la genèse du parcours de l’agresseur, y compris en revenant sur l’histoire longue de la gestion administrative et politique du statut de DPS (Détenu particulièrement signalé) en général et en particulier concernant Yvan Colonna. Les faits, relevés par l’Inspection générale de la justice, sont indiscutables, mais sont - et je le regrette à ce stade – minimisés, d’une part par l’ancienne directrice de la centrale d’Arles, Corinne Puglierini, d’autre part par le directeur de l’administration pénitentiaire, Laurent Ridel, même si, dans son audition, ce dernier admet un certain nombre de choses. Il est clair que des questions n'ont pas fait l'objet de réponses satisfaisantes. D'autres questions ont fait l’objet de réponses négatives alors que nous savons, avec d’autres interlocuteurs qui seront auditionnés, qu’elles risquent de faire l’objet de débats contradictoires. Elles ont trait à des choses sensibles liées au parcours d’Elong Abe ou à la gestion politique du statut d’Yvan Colonna. Autrement dit, notre travail aujourd’hui est un travail de débroussaillage très fort qui, de mon point de vue, démontre que les zones d’ombre sont toujours aussi grandes.



- C’est-à-dire ?

- Il y a un côté souvent défensif, voir brouillon, concernant l’ex-directrice de la centrale d’Arles et défensif concernant la haute administration centrale sur certains sujets essentiels. Ils ne vont pas au bout et ouvrent un parapluie - on s’y attendait -, et laissent quelques contradictions. Notre travail, en tout cas notre détermination avec le rapporteur et les autres membres de la commission, est de les purger puisque nous ne laisserons aucun angle mort sur ses contradictions majeures.



- Vous avez eu un échange assez vif avec le directeur de l’administration pénitentiaire sur la façon de voir les choses ?

- Oui. Le directeur de l’administration pénitentiaire parle d’une réalité qui dépasse la fiction. Autrement dit, il admet que ce qui s’est passé, c’est-à-dire cette succession de faits remarquablement alignés, est extraordinaire, mais que c’est le hasard, c’est la faute à pas de chance ! Pour moi, cette réponse n’en est pas une ! On n’a pas de réponses aux questions concernant le contenu des incidents de Frank Elong Abe, son parcours judiciaire, son séjour en Afghanistan et sur le traitement en carcéral qu’il a eu malgré de nombreux incidents. On n’a pas de réponses satisfaisantes concernant les décisions de renvoi de l’évaluation de la radicalisation, on ne sait pas pourquoi elles n’ont pas été suivies. Le contradictoire va continuer avec d’autres acteurs et d’autres versions. C’est important d’aller au bout parce que même si on ne prétend pas avec la Commission d’enquête parlementaire avoir l’exhaustivité de la vérité sur cet alignement de faits, on va fortement contribuer à donner un éclairage nouveau. C’est ma conviction. Nous souhaitons que ces auditions débouchent sur des recommandations générales et particulières concernant le statut de DPS et la gestion des terroristes islamistes.