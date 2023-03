Assassinat d'Yvan Colonna : Jean Castex affirme qu'il "n’y a jamais eu de vengeance d’État"

Audition sous tension à la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’Yvan Colonna le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles. Ce mercredi soir, les députés ont entendu l’ancien Premier ministre, Jean Castex, donnant lieu à quelques échanges houleux.



En propos liminaire Jean-Félix Acquaviva, député de la 2èmecirconscription de Haute-Corse et président de la commission d’enquête, a souhaité rappeler, devant celui qui exerçait des responsabilités au plus haut niveau de l’État au moment de l’agression mortelle d’Yvan Colonna, que le statut de Détenu Particulièrement Signalé (DPS) auquel ce dernier était toujours soumis a « empêché son rapprochement pratique en Corse, au sein de l’établissement de Borgo ». « En raison de l’obligation de déport à laquelle était et reste astreint le Garde des Sceaux, vous êtes à la fois le dernier responsable à avoir maintenu le statut de DPS d’Yvan Colonna, et le seul à l’avoir levé, par la force des choses, il y a un an jour pour jour dans les circonstances que l’on sait désormais. Le statut de DPS de messieurs Alessandri et Ferrandi sera levé quelques jours plus tard », a-t-il argué en pointant des décisions qui « interrogent ». « Soit, première hypothèse les membres du commando Erignac satisfaisaient objectivement aux critères DPS, au niveau de leur dangerosité notamment, et dans ce cas ils auraient dû rester sous ce statut, même en dépit de l’agression. Soit, seconde hypothèse, ils ne satisfaisaient pas totalement aux critères, ou ils n’y satisfaisaient plus et dans ce cas on peut s’interroger depuis combien de temps ils étaient maintenus sous ce statut pour des raisons, non pas objectives, mais politiques, étrangères à la stricte application du droit, ce que j’ai appelé la vengeance d’État, lors de la question que j’ai adressé au Gouvernement concernant leur rapprochement en Corse le 19 octobre 2021, soit 5 mois avant les faits. Il n’y a pour nous à ce stade de troisième voie », a-t-il déroulé.