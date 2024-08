Arti Muntagnera, le festival de la transhumance des Arts, celebre sa 9e édition du 23 au 26 août

Célébration de l’art dans son expression la plus libre et variée, Arti Muntagnera revient du 23 au 26 août 2024, pour célébrer la richesse des arts vivants et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux en utilisant l'art comme un puissant vecteur de réflexion et de sensibilisation.



Le festival s'ouvre le vendredi 23 août à 19h30 au Phare de Senetosa, dans la commune de Sartène, avec "Le Cabaret de la Montagne Corse", un mélange vibrant de cirque, musique, danse, clown, conte et cinéma. Le lendemain, le samedi 24 août à 19h30, le spectacle se déplace sur le Plateau du Cuscionu, près du refuge de Matalza, offrant un panorama spectaculaire et un programme similaire.



Le dimanche 25 août à 14h, les festivaliers se retrouveront au Col de Vergio pour un spectacle surprise. Après une marche de 30 minutes, le public découvrira un lieu secret où se déroulera une performance artistique inédite. Ce rendez-vous promet d’être une expérience immersive et mémorable.



Le festival se clôturera le lundi 26 août à 14h à la Cascade de Radule, dans la commune d’Albertacce, avec une nouvelle édition de "Le Cabaret de la Montagne Corse", offrant à nouveau une combinaison éclectique de cirque, musique, danse, clown, conte et cinéma.







Infos ++

www.artimuntagnera.com