Arte Mare : le prix Ulysse au catalan Miquel de Palol pour l’ensemble de son œuvre

Barcelonais né en 1953, issu d’une impressionnante lignée de troubadours et de poètes, Miquel de Palol est l’auteur d’une œuvre gigantesque faite de nouvelles, d’essais et de romans, mais aussi d’une soixantaine de recueils de poésies. Ce sont d’ailleurs des poèmes qu’il a couchés pour la première fois sur une feuille. Architecte de métier, il abandonnera les plans et les dessins pour se consacrer entièrement à sa passion. Outre ses beaux poèmes, des romans au long desquels on retrouve plusieurs centaines de personnages, dont les destins s’imbriquent les uns dans les autres, constituant une véritable comédie humaine. Ses œuvres, reconnues dans le monde entier, sont traduites en français, en anglais, en allemand et en italien … Pour les spécialistes et les critiques littéraires il est sans nul doute à l’heure actuelle le plus ambitieux romancier européen et l’un de ses rares nobélisables.

Pour le découvrir avec Arte Mare, deux rendez-vous : vendredi 6 octobre à 18h à Casa di e lingue (San Angelo) et samedi 7 octobre à 17h45 dans les jardins des bibliothèques à Bastia.



Les œuvres de Miquel De Palol traduites en français

• El jardí dels set crépuscules 1989, prix Crexells, prix de la Crítica Serra d'Or, prix national de la Critique et prix National de littérature de la Generalitat de Catalunya, paru en français sous le titre Le Jardin des Sept Crépuscules,

Zulma, Paris, 2015.

• El Troiacord I, Tres passos al sud, edicions Columna, Barcelone 2001, Le Troyaccord I, Trois pas vers le sud, Zulma, Paris, 2023.

• El Testament d’Alcestis, edicions Empuries Barcelone 2009, prix Mallorca de Narrativa 2008¸ paru en français sous le titre, Le Testament d’Alceste, Zulma, Paris, 2019, prix Laure-Bataillon 2020.

• Dos Cors per una Bèstia, edicions Proa Barcelone 2015, prix des Jeux floraux de Barcelone, paru en français sous le titre Deux Cœurs pour une bête, chez Jacques André, Marmande, 2022.