Arte Mare : Philippe Le Guay, président du grand jury, a beaucoup travaillé avec des Corses

Philippe Le Guay passe pour un des réalisateurs de cinéma les plus singuliers et éclectiques. En écrivant lui-même les films qu’il réalise, il donne une tonalité personnelle à sa production qui est le plus souvent portée vers un cinéma du présent. En contact avec les sujets qui agitent notre société, le réalisateur dans ses films louvoie entre comédie et analyse de mœurs.

Si son acteur fétiche est Fabrice Luchini, le président du jury avoue avoir beaucoup travailler avec des Corses…