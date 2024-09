Argent de poche : les enfants corses sont les plus gâtés

La rentrée est synonyme de renégociations familiales, notamment sur le front de l’argent de poche. Cette année, la tendance est à la prudence : les adolescents devront se contenter d’un peu moins d’argent pour leurs dépenses personnelles. En effet, le montant moyen d’argent de poche accordé chaque mois a reculé de 2 € en un an pour s’établir à 29 €, selon le baromètre réalisé par le Teenage Lab de Pixpay, fournisseur de cartes de paiement pour adolescents,



Cette diminution, qui représente une baisse moyenne de 6 % sur un an, témoigne selon l'étude, des répercussions de la crise économique actuelle sur les foyers. Cependant, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne.



Les jeunes Corses, par exemple, semblent épargnés par cette tendance. Avec une moyenne de 39 € par mois, ils devancent largement leurs homologues d’autres régions, comme ceux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (33 €) ou d’Île-de-France (30 €). À l’opposé, les adolescents bretons sont les moins bien lotis, avec seulement 25 € par mois en moyenne.



La réduction de l’argent de poche s’accompagne d’une attente accrue de la part des parents. Pour espérer un petit supplément, les adolescents doivent désormais redoubler d’efforts, que ce soit à l’école ou à la maison. Cette nouvelle donne pourrait bien marquer l’émergence d’une génération Z plus économe, contrainte de faire face aux défis économiques dès le plus jeune âge.



L’étude souligne également des différences dans les habitudes de consommation des adolescents, où la transaction moyenne est légèrement en hausse, passant de 13,3 € à 13,6 € cette année. Un autre enseignement de ce baromètre est que l’argent de poche, bien qu’en baisse, reste une école de la gestion pour les jeunes. En effet, 56 % des adolescents continuent de recevoir leur pécule de manière régulière, un geste éducatif important selon les spécialistes.



Les papas plus généreux que les mamans

Enfin, l’étude révèle un écart entre les montants donnés par les pères et les mères, avec une moyenne de 35 € pour les premiers contre 31 € pour les secondes. Ce fossé se creuse au fur et à mesure que les adolescents grandissent, atteignant jusqu’à 7 € d’écart chez les 16-18 ans. Une donnée à méditer pour les familles qui cherchent à offrir une éducation financière équilibrée à leurs enfants.