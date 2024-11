Après les "incidents" de SCB-Lorient : Huis-clos pour le stade Armand Cesari

14e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – FC Lorient du 23 novembre 2024

Comportement des supporters du SC Bastia : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets notamment sur un officiel de la rencontre entrainant une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales constatées.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante, jusqu’au prononcé de la décision définitive :

• Huis-clos du stade Armand Cesari

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 11 décembre 2024, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.