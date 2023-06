Après la sécheresse de 2022, en Haute-Corse les réserves en eau sont revenues à la normale

L'été s'annonce serein en Haute-Corse. Après une saison estivale 2022 marquée par des records de sécheresse et des restrictions drastiques, cette année les réserves en eau du département sont à nouveau au beau fixe. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du Comité de Ressources en Eau qui s'est réuni mardi 27 juin 2023 pour évaluer la situation hydrologique du département. Selon les services de la préfecture, "le cumul mensuel des précipitations en juin s'élève à 55 mm, soit 154 % de la normale. Le mois de juin 2023 enregistre le troisième plus haut cumul de précipitations depuis le début du XXIe siècle, contrairement à celui de 2022 qui figurait parmi les plus secs."



Les réserves sont pleines

Le mois de juin a été marqué par des niveaux significatifs de précipitations en Haute-Corse, avec des taux variant de 80 à plus de 200 mm dans l'intérieur du territoire, notamment en Castagniccia, dans le Niolu et le Fiumorbu. "Ces cumuls de pluie représentent jusqu'à plus de 500% de la normale partielle jusqu'au 23 juin." indique la préfecture. "En revanche dans la région bastiaise et sur le littoral de Balagne, les cumuls sont plus faibles, enregistrant un déficit de 30 à 50% par rapport à la normale."



Les précipitations des mois de mai et juin ont eu un impact notable sur les niveaux des nappes alluviales, qui demeurent pour la plupart au-dessus des médianes pour un mois de juin et supérieurs aux années précédentes, y compris 2022. La surveillance des cours d'eau, effectuée par l'Office Français de la Biodiversité (OFB), constate des écoulements visibles dans tous les cours d'eau suivis, sans baisse significative des débits à signaler. De plus, les indices d'humidité dans l'intérieur du territoire indiquent un sol humide, voire quasiment saturé.

Les barrages et les retenues d'eau du territoire affichent un taux de remplissage satisfaisant par rapport à la même période de l'année précédente. Par exemple, le réservoir de Stullone à Rogliano (Cap Corse) atteint actuellement 99% de sa capacité, comparé à 51% en 2022.

Dans ces conditions, la préfecture de la Haute-Corse précise qu'aucune mesure de restriction n'est mise en place à ce stade, compte tenu des indicateurs généraux. Cependant, le suivi de la situation reste primordial pour réagir rapidement en cas de détérioration des données. "Les autorités demeurent vigilantes afin de garantir un approvisionnement en eau adéquat dans la région."