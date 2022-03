Après la mort d'Yvan Colonna, Gabriel Attal appelle "au calme" en Corse

Gabriel Attal, au sujet de la mort d'Yvan Colonna : "Toute la lumière sera faite sur l'enchaînement qui a conduit à cette situation qui n'est pas acceptable" #Europe1 pic.twitter.com/7Atq9tM8hP

Invité au micro d'Europe 1 ce mardi 22 mars, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a appelé "au calme et au dialogue" en Corse, au lendemain de l'annonce du décès d'Yvan Colonna, assurant que "toute la lumière sera faite" sur l'agression dont il a été victime en prison."Toute la lumière sera faite sur l'enchaînement qui a conduit à cette situation qui n'est pas acceptable", a-t-il déclaré en ajoutant que "manifestement il y a eu un dysfonctionnement très grave"."On va chercher ce qui s'est passé, les responsabilités", a-t-il indiqué, rappelant qu'une inspection a été diligentée, une information judiciaire ouverte et que des auditions parlementaires sont prévues.Concernant les discussions qui doivent s'ouvrir début avril "pour avancer sur tous les enjeux et notamment la question constitutionnelle", Gabriel Attal a rappelé les "lignes rouges" posées par le gouvernement : "c'est évidemment le maintien de la Corse dans la République et le fait qu'on n'acceptera jamais qu'il y ait deux catégories de citoyens dans la République".