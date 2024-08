Après l'incendie de Sarrola-Carcopino, retour à la normale dans les recycleries de Corse-du-Sud

Le Syvadec (Syndicat de valorisation des déchets de Corse) a annoncé ce lundi 26 août un retour à la normale dans ses recycleries de Corse-du-Sud, après les perturbations causées par l'incendie du 13 août dernier à Sarrola-Carcopino. L'incident avait touché l'entreprise "Environnement Services", provoquant des restrictions temporaires dans plusieurs centres de tri.

Les recycleries d'Ajaccio-Stiletto, Piana, Vico, Cauro, Moca Croce et Viggianello, fortement impactées par cet incendie, ne pouvaient alors accepter que certains types de déchets : végétaux, gravats et déchets spéciaux. Seules les collectes d’ordures ménagères, de carton et de verre continuaient à fonctionner normalement.



Deux semaines après ces perturbations, le Syvadec annonce que le service a repris normalement. Depuis ce lundi, les habitants des zones concernées peuvent de nouveau se rendre dans les recycleries pour y déposer l’ensemble de leurs déchets encombrants, dans les conditions habituelles.