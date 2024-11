Après l’épreuve de la leucémie, les parents de Liviu expriment leur gratitude

En septembre 2023, Miguel et Doriana Dos Santos ont lancé un appel de soutien pour leur fils Liviu, âgé de trois mois, diagnostiqué avec le syndrome de Wiskott-Aldrich, une leucémie rare. Cet appel a rapidement suscité une vague de solidarité, mobilisant des centaines de Corses. Dons de moelle osseuse, contributions financières, messages de soutien et pensées bienveillantes ont formé une chaîne humaine qui a soutenu la famille tout au long de cette épreuve.



Aujourd’hui, Liviu, avec son sourire éclatant, témoigne de la force de cette solidarité collective. Grâce à l’élan de générosité, il continue de grandir et d’épanouir sa famille, rappelant à tous l'importance du soutien face aux épreuves de la vie.



Dans un message de gratitude, Miguel et Doriana Dos Santos ont tenu à remercier ceux qui ont contribué à leur lutte : « Nous remercions chaque personne, chaque institution médicale, association et collectivité locale qui, par leurs gestes spontanés, leurs prières et leurs dons, ont permis à notre famille de traverser cette épreuve avec espoir. Sans cet immense élan d’amour et d’entraide, notre précieux Liviu ne serait peut-être pas là aujourd’hui pour emplir notre maison de sa joie de vivre. »



Les parents ont également exprimé leur reconnaissance envers les équipes médicales : « Nos pensées vont particulièrement au docteur Charles Taddei, à l’hôpital de Bastia, au professeur Rorlich et son équipe au CHU de Nice l’Archet 2, ainsi qu’à l’hôpital de la Timone, avec le service de l’UPIX et toute son équipe. Ce sont des héros du quotidien. » Ils n’ont pas oublié non plus le grand frère Lucas, qui a montré un courage remarquable dans cette épreuve.



Enfin, un heureux événement s’est ajouté à cette période déjà pleine d’émotions. Le 6 août 2024, la famille a accueilli une petite fille, qu’ils ont prénommée Rita, un cadeau « du ciel » qui couronne leur bonheur. Comme le dit Doriana : « Sainte Rita nous a envoyé le plus beau cadeau, une merveilleuse surprise. »