Haute-Corse : un appel aux dons de moelle osseuse pour Liviu, un bébé de 3 mois atteint de leucémie

Dans un post Facebook, le Don du Sang de Corse a exprimé sa solidarité envers la situation : "Nous avons pris connaissance de cette terrible nouvelle." Il précise les modalités pour participer à la collecte de moelle osseuse : les donneurs potentiels doivent avoir moins de 35 ans, présenter une pièce d'identité, et se rendre à "l'EFS ENTRESOL CH BASTIA le MERCREDI 13 SEPTEMBRE DE 9H à 15H." Les prises de rendez-vous sont prioritaires pour gérer au mieux l'afflux de participants, et elles peuvent être effectuées sur le site monrdvdondesang.

Le Don du Sang rappelle également que de nombreuses autres collectes seront disponibles en Corse, toutes répertoriées sur monedvdondesang. "Il est donc vivement recommandé de ne pas saturer de demandes le service de l'EFS Bastia afin de ne pas encombrer la ligne d'urgence de distribution."





Depuis ce dimanche l'information est largement partagée sur le réseaux sociaux en Corse : Liviu, un bébé de trois mois atteint d'une leucémie de Wiskott Aldrich a besoin d'un don de moelle osseuse pour avoir une chance de survie. Pour trouver un donneur compatible, une collecte exceptionnelle est organisée à l'hôpital de Bastia ce mercredi 13 septembre. Le post relayant cette information a été partagé plus d'un millier de fois et a reçu le soutien de nombreuses institutions locales, notamment la Préfecture de Haute-Corse, la mairie de Belgodere, l'Associu SSSM Cismonte, et la Mairie de Penta di Casinca - Folelli. Tous appellent les internautes à partager activement cette demande