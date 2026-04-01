Après deux ans d’itinérance, A Fiera di u Vinu fait son retour à Luri les 9 et 10 mai

Après deux éditions organisées à L’Île-Rousse et Porto-Vecchio,.corsica/A-Fiera-di-u-vinu-a-Portivechju-Si-on-veut-etre-bu-il-faut-etre-vu-_a84513.html la Fiera di u Vinu fait son retour à Luri les 9 et 10 mai prochains. Une 34e édition synonyme de « retour aux sources » pour les organisateurs, qui clôturent un cycle d’itinérance acté il y a trois ans. « Il était déjà question de revenir à Luri au bout des deux étapes hors du village. On a rencontré d’autres publics et aujourd’hui, on vient partager ce voyage et terminer ce cycle en faisant revenir la foire à ses racines », explique Lisandru Leccia, président de l’association A Fiera di u Vinu.





Cette année, les visiteurs pourront découvrir le travail de 60 vignerons et une vingtaine d’artisans venus de toute la Corse pour partager leurs savoirs. « La foire a vraiment plusieurs facettes, et notamment le partage », souligne Lisandru Leccia. « On partage notre travail avec les amateurs, les professionnels, mais on partage aussi nos connaissances et nos expériences, et encore plus avec les millésimes récents qui sont marqués par le dérèglement climatique. On peut avoir des années très sèches ou au contraire très pluvieuses, et on n'a pas du tout les mêmes contraintes et les mêmes défis, alors il faut quand même être actif pour ne pas se laisser prendre par ce climat qui peut être déréglé. »





Parmi les temps forts du week-end, les visiteurs pourront assister le samedi au concours régional des vins de Corse, organisé « pour reconnaître le travail des vignerons, un gage de qualité pour les consommateurs », mais aussi à un concert du groupe I Pignotti. Durant les deux journées, ils pourront également suivre des masterclass de sommeliers et de chefs, et échanger avec les producteurs présents. « Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de moment pour discuter avec eux, à moins d'aller voir le vigneron dans sa cave, mais ça prendrait beaucoup de temps d'en voir plusieurs, alors que là, vous pouvez en voir autant que vous voulez le même week-end », précise le président de A Fiera di u Vinu. « En plus, les vins sont vendus dans un réseau qui est déjà bien établi, avec des cavistes, des restaurants, et on ne voit pas forcément les producteurs présenter leur travail. C'est vraiment l'occasion de les rencontrer, de leur poser des questions, et de connaître aussi la trajectoire qu'ils prennent, par exemple en agriculture biologique ou en biodynamique. »





Avec le retour de la foire à Luri, les organisateurs espèrent attirer des visiteurs de Corse, et même d’ailleurs. « Les retombées économiques sont évidemment importantes pour Luri mais aussi pour les communes aux alentours », précise Jean-Mathieu Susini, adjoint au maire de Luri et président de l’Office de tourisme du Cap Corse. « Il faut savoir que ça draine énormément de personnes d’autres régions de Corse et de touristes qui sont dans d'autres secteurs de Corse et qui viennent parce qu'il y a la manifestation. Il y a des gens qui viennent passer le week-end entier, et ils dorment plusieurs nuits sur la micro-région. Il y a des retombées pour les restaurateurs, pour les hébergeurs, et ça participe aussi à faire connaître le village et le Cap Corse. C'est une véritable foire rurale et artisanale. »



Si la foire fait son retour cette année à Luri, elle pourrait bien repartir sur les routes de Corse dès l’année prochaine pour « un nouveau cycle de rencontres à travers l’île ».



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