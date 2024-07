Montemaiò va célébrer la 34e dition de À Fiera di l’Alivu

L'événement incontournable du calendrier estival, a été présenté récemment par Jean-Marc Rocchi, président du Foyer-Rural de Montegrossu et de la FFRAAC, Isabelle Rocchi, animatrice, Lionel Borri et Charles Rocchi bénévoles tous du même foyer rural.

Créée en 1989, A Fiera di l’Alivu était d’abord organisée à Cassanu. " Après les incendies ravageurs de la région et les dangers qui menaçaient l’oléiculture, les bénévoles et créateurs de l’époque ont souhaité redynamiser et retravailler sur cette filière ancestrale" évoque Jean-Marc Rocchi. Mais juillet n’a pas choisi pour l’été, le tourisme, la plage, mais plutôt en fonction de la production. " Avec les récoltes au mois de juin, la presse, et dans la foulée, la mise en bouteille, juillet était donc la date idéale qui permettait aux producteurs de vendre leurs huiles" . Quelques années plus tard, la foire s’est installée à Lunghignanu dans une oliveraie centenaire, et aujourd’hui dans les ruelles de Montemaiò. " À travers cet événement, nous avons cette volonté de continuer le travail initié par nos amis pour la filière oléicole", explique Jean-Marc Rocchi.





Seront présents sur le champ de foire, la filière oléicole avec le moulin de la coopérative et un stand qui fera découvrir la double gamme AOP de l’huile d’olive Corse aux visiteurs. " La récolte à l’ancienne a été inscrite au patrimoine immatériel, une conférence présentera cette inscription. C’est un savoir-faire et la seule récolte de ce type en France. Les huiles sont certifiées AOP. Cette année, contrairement à l’année dernière, la récolte était plutôt bonne malgré quelques aléas. La prochaine elle devrait être bonne, les arbres sont chargés, mais encore faut-il que le climat suive", ajoute-t-il .



Tout au long de l’année, le Foyer Rural organise d’autres événements. "On ne fait pas que la foire. On travaille en collaboration avec les oléiculteurs et la filière oléicole. On organise en commun le concours d’huile d’olive ou le stage de taille et de greffe".



Fiere di Corsica, un gage de qualité et de production locale.

Fiere di Corsica, ce sont 18 manifestations sur l’ensemble du territoire. " On occupe l’espace et le temps. Nous sommes présents du Nord au Sud et du mois d’avril au mois de décembre. Cette année la Fiera di u Vinu a ouvert les festivités".

" Nous sommes à Montegrossu, affiliés Fiere di Corsica de la Ffraac, et nous avons un cahier des charges à respecter. On trouve sur ces événements uniquement des produits issus de la production Corse. À la Fiera di l’Alivu, les exposants sont uniquement des producteurs locaux comme pour toutes les manifestations de la FFRAAC," explique Jean Marc Rocchi, président du Foyer Rural de Montegrossu et de la Ffraac. "Notamment le point où les artisans sont des personnes qui résident à l’année en Corse et une production uniquement locale. Pas de revendeurs, sauf peut-être pour du matériel indispensable à la récolte des olives qui ne peut se produire en Corse. On s’est battu pour mettre en place cette charte. Mais aujourd’hui c’est reconnu et les producteurs apprécient", ajoute le président.





La Coopérative oléicole de Balagne médaillée d’or

La manifestation sera aussi l'occasion de remettre leurs prix aux vainqueurs du concours de la meilleure des huiles, en récolte sur l’arbre.

Cette année, la médaille d’or revient à la Coopérative oléicole de Balagne, le 2e prix a été décerné au Domaine de Tappa de Florence Mondoloni et le 3e au Moulin de Prunete de Joseph Riol.

" C’est le 16e concours régional d'huile d'olive AOP, organisé en partenariat avec le SIDOC (Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de Corse) et le Syndicat AOP Oliu di Corsica, s’est déroulé cette année à Corte au mois de juin. C’est un concours qui est organisé pour récompenser le travail de chaque producteur", continue le président. Une récolte uniquement sur l’arbre pour cette année. " Par manque de production, cette édition mettait en lice uniquement les huiles issues de récoltes sur l’arbre", précise-t-il.