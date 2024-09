Amparà Méditerranée : Une nouvelle synergie pour la formation en Corse

Face aux défis croissants du marché du travail, la CCI et la CMA de Corse ont décidé de franchir un nouveau cap en créant Amparà Méditerranée. Cette nouvelle structure, opérationnelle dès la rentrée 2024-2025, vise à offrir « une nouvelle offre de formation sur l'ensemble du territoire » en mutualisant leurs ressources humaines et matérielles. Le tout pensé dans une démarche d'unité. « Amparà Méditerranée symbolise une union de deux organismes de formation qui collaboraient déjà depuis plusieurs années », rappelle Pascal Agostini, directeur Enseignement et formation au sein de la CCI de Corse. Une association qui s'inscrit également dans une démarche interconsulaire, puisque les élus ont un rôle à jouer pour « élever la formation à un autre niveau ».



En effet, par cette mutualisation des offres – qui représente près de 35 % des apprentis de Corse selon la CCI – destinée à ouvrir également de nouvelles formations, seront concernés les cycles allant du CAP au Bac + 5, mais également les entreprises dans de nombreux domaines tels que l'automobile, le service à la personne, le bâtiment, l'alimentaire ou encore la gestion ou le commerce. « Nous nous devons d'accompagner les entreprises vers les défis sociétaux de demain », estime Pascal Agostini. Et cela passe par de la formation continue et une passerelle de qualité entre étudiant et employeur. Face à la constante mutation des enjeux professionnels, accentuée depuis l'entrée en vigueur de la loi « Avenir professionnel » en 2018, visant à réformer le système de formation, la complémentarité des métiers apparaît comme une véritable clé de voûte, « notamment sur le volet commercial et managérial ».



Alors, désormais, les entreprises pourront recruter des jeunes en alternance, former des salariés, mettre en place des reconversions, en passant par un seul et même service bénéficiant de tout ce que les chambres consulaires ont à offrir. « Il est primordial de créer une synergie pour harmoniser l'offre consulaire », pointe le directeur Enseignement et formation. Et pour compléter leur large panel de formation, Amparà Méditerranée entend bien ouvrir de nouvelles filières, à l'instar de l'école hôtelière du Palais des Congrès d'Ajaccio, qui ouvrira ses portes dès la rentrée 2025. Des cursus en cuisine, en salle, mais également en management et entrepreneuriat y seront dispensés.