Allergies printanières : quels réflexes préventifs et curatifs adopter ?

Nez qui coule, yeux rouges, larmoyants, qui grattent… les allergies sont bel et bien arrivées. Depuis une vingtaine de jours, Serena Luigi, naturopathe et préparatrice en pharmacie à Bastia voit défiler les personnes gênées par les pollens des plantes à fleurs ou des conifères. Si actuellement, le taux d’allergènes dans l’air n’est pas encore à un pic « très élevé » en Corse, les 10 à 20% de personnes allergiques sur l’île sont tout de même incommodées.





Pour tenter de soulager ces « crises » allergiques, la médecine classique préconise des antihistaminiques dits de deuxième génération (cétirizine, lévocétirizine, fexofénadine, loratadine, desloratadine, mizolastine et ébastine) ou bien des corticoïdes. Toutefois ce n’est pas toujours suffisant ou efficace. « Beaucoup de personnes allergiques viennent à la pharmacie pour acheter des antihistaminiques en vente libre, mais souvent elles me disent "chaque année je prends ça mais ça ne me fait rien," alors j’essaie de les diriger vers des traitements plus naturels », explique Serena Luigi.

En effet, la naturopathie, une approche alternative à la médecine traditionnelle permet de réduire considérablement les allergies. De nombreux traitement préventifs ou curatifs existent.





Le traitement de fond, préventif



Pour prévenir les crises qui débutent habituellement à la fin mars, il est conseillé de commencer à prendre des compléments alimentaires dès la fin février. « Les allergies sont dues à un affolement par les allergènes du système immunitaire », détaille la naturopathe. Afin de les prévenir, il faut donc booster son système immunitaire avant le printemps. Pour cela, la santé de l’intestin est essentielle puisqu’il abrite une grande partie de ce système immunitaire. « Je conseille, avec des probiotiques ;d’agir sur la muqueuse intestinale pour lui donner la force de combattre et de résister aux allergènes mais aussi à toutes les autres maladies », continue Serena Luigi. Le foie a lui aussi toute son importance puisqu’il gère l’histamine du corps. « Je conseille une détox pour qu’il puisse faire mieux son travail ».



Le traitement curatif en cas de crise



Une fois la saison des allergies arrivée, différents traitements « d’urgence » sont possibles. « L’huile essentielle d’estragon est très antihistaminique mais comme toute huile essentielle il y a des contre-indications pour certaines pathologies. Elle se prend par voie orale sur de la mie de pain 2 gouttes, 3 à 4 fois par jour. Ou un comprimé neutre. Le bourgeon de cassis en gemmothérapie est aussi efficace puisque c’est un stimulant qui contient naturellement de la cortisone. Il faut en prendre 5 gouttes trois fois par jour. En phytothérapie, la teinture mère de plantain est un grand histaminique, il est recommandé d’en prendre 15 gouttes matin et soir. Le cassis en gemmothérapie est un anti-inflammatoire et anti-allergique. »



Pour les personnes ayant les yeux larmoyants et qui grattent, la naturopathe conseille d’appliquer, en pulvérisation sur les paupières ou en compresses, de l’hydrolat de camomille, une eau florale très décongestionnante et apaisante.

L’alimentation a aussi une influence sur les crises. Des aliments qui irritent l’intestin sont à éviter en période d’allergie.

Parmi eux, on peut citer les produits laitiers, surtout ceux issus de la vache. Le gluten chez certaines personnes peut, aussi, favoriser un terrain très inflammatoire et le grignotage qui ne permet pas un repos digestif.



Pour toutes les posologies et les contrindications, il est conseillé de s’adresser à un naturopathe.