Alexandra Feracci (AC Ajaccio) brille au Karate Open Champioship d'Al Buraimi, à Oman

Dans la catégorie Master seniors female, Alexandra s'est illustrée face à la compétitrice d'Oman, Behdegani Narges, avant de poursuivre son parcours victorieux en senior female contre l'Iranienne Amininejad Zahra. Ces performances impressionnantes ont attiré l'attention de nombreux entraîneurs et compétiteurs présents, qui se sont approchés d'Alexandra pour des conseils techniques, ainsi que pour des séances photos et vidéos.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du prince d'Oman, qui a remis à Alexandra une troisième médaille d'or lors d'une démonstration où elle affrontait la Jordanienne Torrosian Lemar.





Ce déplacement a été riche en expériences et en échanges, notamment avec des compétitrices iraniennes et les clubs de Karaté d’Oman. Il se solde surtout par un excellent début de saison pour Alexandra Feracci du club de l'ACA Arts Martiaux.

"Les résultats d'Alexandra sont un véritable encouragement pour la suite de la saison et mettent en avant le talent des athlètes de l’ACA sur la scène internationale", se sont réjouis les accompagnateurs de l'Ajaccienne très sollicitée par les médias d'Oman au terme de sa brillante prestation.