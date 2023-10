Alex Alessandrini : Les hommages de Jean Baggioni, d'Émile Zuccarelli et du monde politique corse

Le Président et le conseil d’administration de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse ont appris avec tristesse le décès d’Alexandre Alessandrini, ancien maire d’Antisanti, conseiller général du canton éponyme et ancien Président de l’Office de Développement Agricole de la Corse.

L’Association des Maires pleure le départ d’un ami, d’un compagnon de longue route, d’une personnalité politique qui a accompagné le destin de la Corse au cours de ce demi-siècle écoulé. Tout au long de son parcours d’élu local, « Alex » n’aura eu de cesse d’incarner des valeurs de tolérance, de travail, de rigueur et de générosité.

Une page se tourne, celle de la vie aussi d’un parti politique, le plus vieux de France, celui des Radicaux de Gauche dont il n’a eu de cesse d’incarner les idéaux aux côtés d’autres grandes figures comme Nicolas Alfonsi, François et Paul Giacobbi, Jean et Emile Zuccarelli ou encore Jean-Paul Luisi.

Conseiller général du canton d’Antisanti de 1976 à 2008, membre du premier Conseil exécutif de Corse de 1992 à 1998 et surtout Maire de son village d’Antisanti de 1989 à 2002, Alex Alessandrini avait pris soin de passer le relais, le flambeau à son fils Anthony au moment de recevoir la Marianne d’Or, le concours créé par Edgar Faure et Alain Trampoglieri.

D’une amitié rare et dévouée, Alex Alessandrini a fait preuve d’un grand courage face à la maladie.

A son fils Anthony, à son épouse, à l’ensemble de sa famille, l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse présente ses plus tendres et sincères condoléances.

Riposa in pace, amicu caru !