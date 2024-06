Alerte pollution atmosphérique : la Corse en vigilance rouge

"Le seuil d’alerte est de ce fait déclenché sur la totalité de la Corse . En effet, dans la nuit du 18 au 19 juin 2024, les concentrations en particules fines dans l’air ont fortement augmenté en Corse- du-Sud. Les mêmes observations sont actuellement en cours sur l’ensemble de la région et les modèles de prévisions ne prévoient pas d’amélioration de la situation avant ce week-end." précise l'organisme.



Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé d'éviter les efforts intenses et plus généralement de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves, de réduire les activités physiques et sportives intenses.