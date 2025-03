Aléria : deux journées de mobilisation pour nettoyer le littoral

La protection du littoral et des espaces naturels est au cœur d’une nouvelle mobilisation à Aléria. Dans le cadre des Initiatives Océanes, une opération de nettoyage de plage et de sensibilisation à l’environnement est organisée avec le soutien du Club Nautique, de la Communauté de communes de l’Oriente, de l’école d’Aléria, des autocars Benassiet de La Calèche du Fium’Orbu.



Depuis 2013, ces actions se multiplient sur les plages, de l’embouchure du Tavignani à la tour de Diane, et depuis 2020, sur les rives de l’étang de Diane. Chaque année, elles permettent d’alerter sur la fragilité du littoral et d’impliquer le public, qu’il soit scolaire ou citoyen.



Le jeudi 27 mars, une première journée de ramassage mobilisera des élèves de CM2 et ULIS sur le secteur de Padulone à Mare e Stagnu. Deux jours plus tard, le dimanche 30 mars, l’opération sera ouverte à tous, avec une soixantaine de participants attendus. Un déjeuner sera offert, favorisant un moment d’échange autour des enjeux environnementaux.