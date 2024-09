Aleria antica : Le campus théâtral européen d'Orlando Forioso revient pour une éeconde édition

Des spectacles pour tous les goûts

Le Campus offre trois spectacles, tous en lien avec le monde antique. Le samedi 21 septembre à 18h30, la comédie « Lysistrata ou Les femmes contre la guerre », d’après Aristophane, ouvrira les festivités avec une mise en scène inédite signée Orlando Forioso. Le lendemain, le dimanche 22 septembre à 18h30, on pourra assister à la représentation de « U canut di u viulinu » avec un concert de musique moldave et roumaine dans le cadre du Festival de la Camerata Figarella.



La clôture, prévue le samedi 28 septembre se fera avec « Ap-Plaute-issements », une comédie inspirée des textes de Plaute. Ce spectacle itinérant investira les espaces du Fort Matra et proposera une restitution des travaux des artistes et participants du Campus.



Une immersion dans l’antiquité vivante

Tout au long de la semaine, le public pourra également assister aux répétitions d’« Ulisse pazzu furioso », la nouvelle création d’Orlando Forioso qui ouvrira le Festiv’Aleria Antica 2025. « Nous voulons offrir au public une expérience immersive, en vivant le théâtre comme il était pratiqué dans l’Antiquité, mais avec une approche moderne », précise le metteur en scène. Cette initiative s’inscrit aussi dans le cadre des Journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre, renforçant ainsi la dimension culturelle et participative de l’événement.



Gratuits et ouverts à tous, les ateliers et spectacles proposés par la Collectivité de Corse et la Compagnie TeatrEuropa incarnent une rare opportunité de découvrir le théâtre antique tout en valorisant le patrimoine insulaire. Comme le rappelle Orlando Forioso : « Aleria Antica devient un théâtre vivant, une agora où se rencontrent l’histoire, la création et le public. »