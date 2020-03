Aleria : Alain Pistoresi n'est plus

C.-V. M le Mardi 17 Mars 2020 à 18:49

Il avait un peu plus de 50 ans. Mais ce n'est pas pour autant que la maladie l'a épargné. Alain Pistoresi, photographe chez nos confrères de "Corse-Matin s'en est allé, ce mardi, vaincu par la maladie à l'hôpital de Bastia. Garçon discret, que nous avions eu l'occasion d'apprécier lorsque nos fonctions nous avaient amené à la direction du quotidien régional à Ajaccio, Alain s'appliquait en permanence, avec dévouement et efficacité, à donner le meilleur de lui-même, pour satisfaire l'attente des lecteurs d'Ajaccio et de Porto-Vecchio. Il est vrai que longtemps à l'école de son père Ignace, qui a longtemps tenu le bureau du quotidien à Ghisonaccia, "Pisto", comme on l'appelait, ne pouvait faire moins.

Aujourd'hui le monde la presse insulaire pleure l'un des siens.

CNI présente l'expression de ses très sincères condoléances à ses proches et à l'ensemble de sa famille.

Ciao Pisto !

