Ajaccio : une saison culturelle ambitieuse malgré la crise

La saison culturelle 2020/2021 de la ville d’Ajaccio a été élaborée dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Aussi, comme tous les pans de la société, elle a dû subir quelques aménagements. Malgré ce contexte, l’adjointe en charge de la Culture Simone Guerrini a voulu maintenir le cap : « Notre ambition reste entière et nous mettons tout en oeuvre pour que cette culture perdure, qu’il n’y ait pas de rupture » explique t-elle.La fermeture de l’Espace Diamant de mars à juillet a poussé la municipalité à reprogrammer un certains nombre d’évènements prévus durant cette période : onze spectacles, soit l’intégralité des cinq spectacles insulaires et une partie de ceux proposés par des compagnies extérieures, cinq expositions, dont celle du Centre Méditerranéen de la Photographie et trois opérations de médiation. Une volonté affichée de la part de Simone Guerrini de soutenir la création, notamment insulaire, très touchée par la crise.Pour cette saison, un protocole sanitaire strict a été mis en place, qui a notamment conduit à l’achat de matériel de désinfection. Un coût « colossal », qui n’est pas compensé par la billetterie, réduite à 50% de ses capacités pour respecter les normes sanitaires : « La ville joue le jeu, à perte, pour que la culture gagne » résume Simone Guerrini.Cette année, la saison est marquée de nombreuses nouveautés, au premier rang desquelles la couverture du programme, réalisée par l’artiste plasticienne insulaire Romane Even. Concernant le spectacle vivant, cinq résidences de création seront organisées dont « A tribiera » née de la rencontre entre musique traditionnelle et l’électro, avec Carmin Belvédère et Arnaud Castelli (du 26 au 28 octobre 2020) ou le spectacle « Davia la Sultane Corse » d’Alexandre Oppecini qui allie théâtre, danse et musique (du 7 au 12 décembre 2020). Pour les arts plastiques, une carte blanche sera donnée à un artiste ou à une commissaire d’exposition et une résidence de création de janvier à mars 2021 permettra à un artiste jeune diplômé de s’exprimer sur le thème « connecter les esprits/construire le futur »Depuis le 15 juin dernier, la municipalité compte désormais un nouveau lieu de culture : le Lazaret. « C’est un espace vraiment intéressant pour nous » note Simone Guerrini. Du 24 au 28 octobre 2020, une nouvelle proposition de l’artiste Nano y prendra vie, le « Poetik Park », un village de poésie qui accueillera huit artistes différents.Deux soirées y seront également organisées la première semaine de juin 2021: une soirée électro et celle de clôture, avec Louis Chédid. La direction de la culture s’est également associée à un nouveau partenaire : la cinémathèque de Corse. Deux rendez-vous sont d’ores-et-déjà prévus : un ciné-concert avec Sorru in Musica sera organisé le 19 décembre prochain ainsi qu’un hommage à Henri Tomasi, dans le cadre du cinquantenaire de sa mort, le 15 janvier 2021.Le public pourra découvrir douze propositions en théâtre, comme le spectacle « Coriolan » de Shakespeare, du 23 au 27 novembre 2020, avec, pour le dernier jour, la présence de Raphaël Enthoven ou « Mlle Julie » avec la comédienne Anna Mouglalis. Pour les amateurs de danse, cinq spectacles dansés sont proposés, dont deux soirées exceptionnelles consacrées au chorégraphe Jean-Claude Gallota. Enfin, pas moins de quinze concerts seront organisés, parmi lesquels I Sughjenti, Kerenn Ann et le quatuor Debussy ou Bassekou Kouyate.Le jeune public ne sera pas en reste. Cette année, la programmation s’est construite autour d’une thématique forte : le conte, avec des actions pédagogiques associées comme des ateliers d’initiation à la danse ou au théâtre. Neuf spectacles sont proposés, pour dix-huit représentations, ainsi qu’une tournée dans les écoles de la ville.Tout le programme en ligne : https://espace-diamant.ajaccio.fr/SPECTACLES-MOIS-MOIS_r171.html