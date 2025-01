Ajaccio : une consultation citoyenne pour repenser l'entrée de ville

Du 27 janvier au 17 février, les habitants d’Ajaccio et des environs sont invités à s’exprimer sur l’aménagement de l’entrée littorale de la ville. Une enquête publique en ligne est lancée par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, la Collectivité de Corse, l’État et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCI).



Cette consultation vise à recueillir les avis des citoyens sur un projet qui promet de transformer durablement cette zone stratégique. Plusieurs axes majeurs structurent cette initiative : l’amélioration des mobilités, la végétalisation des espaces, une gouvernance partagée et une transition écologique affirmée.



Dans le cadre de ce programme, plusieurs aménagements sont déjà prévus, tels que la création d’un téléporté, d’un parc intermodal avec une voie de bus reliant Saint-Joseph au centre-ville, ainsi qu’un parc urbain. Des infrastructures qui s’inscrivent dans une volonté de redonner à la baie d’Ajaccio une place centrale, en lien avec les défis environnementaux et les besoins des habitants.



Les citoyens peuvent partager leurs idées et attentes via le site dédié de la CAPA (ca-ajaccien.corsica)