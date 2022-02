Ajaccio : une concertation pour imaginer le nouveau quartier de la Miséricorde

« L’écoquartier, c’est une méthode », pose Sophie Boyer de la Giroday, directrice de la SPL. « L’idée est de se fixer des objectifs concernant les trois composantes : environnementale, économique et sociale, et de voir si on fait le maximum dans ces dimensions-là. Il s’agit d’intégrer le plus possible la dimension de développement durable dans le projet », poursuit-elle. Et cela passe, aussi, par une volonté de concertation avec les habitants et les usagers.L’opération débute le 8 février (voir encadré), avec une permanence à la Citadelle « pour expliquer la démarche, le périmètre sur lequel on réfléchit, donner quelques éléments-clés ». L’objectif, pour Sophie Boyer de la Giroday, est d’échanger avec la population pour « recueillir des propositions, des réflexions, des inquiétudes ». Deux jours de visites sont également prévus, les 11 et 12 février, ainsi qu’un atelier d’urbanisme le 10 mars prochain. Enfin, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, un questionnaire est mis en ligne ce lundi 7 février.