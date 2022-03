Ajaccio : une concertation citoyenne pour l’Agora des Cannes

Au mois de mai le nouveau marché de Cannes ouvrira ses portes. Mais ce ce lieu couvert à l'architecture moderne pourra revêtir d’autres usages : manifestations, concerts, brocantes…La municipalité a donc lancé une concertation citoyenne afin de recueillir les avis des riverains. « L’idée est d’en faire un carrefour social », explique la municipalité. Car le projet s’inscrit dans le cadre de la requalification de 1 300 mètres carrés de terrain du quartier en « agora urbaine ».Cette agora nouvelle sera reliée à la maison de quartier des Cannes par une passerelle, installée dans le courant du premier semestre de l’année. En plus de constituer un élément architectural novateur, la passerelle pourra permettre l’évacuation vers la maison de quartier en cas d’évènements pluvieux intenses. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle figure au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).Cette campagne de concertation devrait durer jusqu’au début du mois de mai. Les différents avis récoltés seront analysés afin de réaliser un compte-rendu dont les idées seront associées aux futures usages de l’Agora des Cannes.Lancé le 24 mars, un questionnaire de concertation « collective » en ligne est disponible sur le site de la Ville d’Ajaccio. Plusieurs réunions sont aussi programmées par la Maison de quartier des Cannes dans le but d’aller à la rencontre des habitants et de les associer au projet :Mercredi 30 mars de 9h30 à 12hVendredi 1er avril de 14h à 16hMercredi 6 avril de 9h30 à 1hVendredi 8 avril de 14h à 16hSamedi 9 avril de 9h30 à 12hMercredi 13 avril de 9h30 à 12hVendredi 15 avril de 14h à 16h