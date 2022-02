Ajaccio : une belle réussite pour la résidence d’accélération du tourisme durable

Au terme de cinq jours d’accélération, les starts-up porteuses d’un projet ayant trait au tourisme durable, ont achevé la résidence en « pitchant » devant un jury de partenaires et d’acteurs publics et privés.



La semaine n’a pas été de tout repos pour en arriver là. « Ils sont venus avec leur projet et leurs certitudes, a expliqué Jean Leccia , directeur d’ Emaho . Mais les deux premiers jours ont été difficiles parce que les experts présents les ont « bousculés » et challengés. Il y a eu discussions et désaccords parfois dans les équipes avant que tout se calme au troisième jour, lors duquel les participants ont pu entrevoir leurs perspectives de développement ». C’est en effet le principe de ce type de résidence d’accélération : r emettre tout en question, revoir le business modèle ou parfois l’orientation de son projet, travailler sur l’expérience clientèle.



C'est donc la 4ème phase du programme “Les Ambassadeurs du Tourisme Durable”, un projet rassemblant les professionnels du tourisme, du développement durable et des acteurs institutionnels pour contribuer à inventer collectivement le tourisme durable de demain en Corse qui s'est achevé.





Odyssée du Cap Corse

Parmi les bénéficiaires, le projet « Odyssée du Cap Corse » réunit des personnes issues du privé et du public. Il s’agit de présenter une expérience touristique qui vise à proposer des alternatives de déplacement à la voiture pour visiter le Cap Corse. La visite est jalonnée d’étapes avec différents “Points Ulysse”, lieux d’accueil et de service, et enrichie grâce à l’utilisation d’une appli mobile proposant un large choix d’expériences de découverte (sports, culture, gastronomie…).



Patrick Saliceti , directeur de l’Office du Tourisme du Cap Corse, fait partie de l’équipe de projet . « Cette résidence nous a permis de rencontrer des experts pour affiner notre projet. Nous avons compris qu’il s’agissait d’un projet de territoire avec une structure de service. Cela nous a éclairés sur la porte d’entrée de notre produit et sur le business plan . Aujourd’hui, après ces cinq jours, nous avons une feuille de route beaucoup plus claire ».





Hosta, c apsule d e vie

Du côté de l'entreprise, « Hosta, c apsule d e vie », on a apprécié la rapidité d’avancement des projets. « Sur un temps très court, nous avons eu la chance de rencontrer un panel de compétences, d étaille Alexandr e Marguerie , architecte du projet Hosta. Nous avons eu un retour au jour le jour ».



Au-delà de l’intérêt pour développer ses objectifs, chacun a retenu également le partage d’expériences comme un apport essentiel dans les avancées de leurs projets.