Ajaccio : un violent incendie mobilise les secours à Mezzavia

L’alerte a été donnée en milieu d’après-midi, vers 15 heures, dans la zone commerciale de Mezzavia, à proximité du stade Ange-Casanova. Un feu s’est déclaré devant le garage « Tuning Auto », embrasant rapidement une trentaine de véhicules stationnés.



Face à l’ampleur des flammes et à l’épaisse fumée qui s’en dégage, les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ont déployé un important dispositif de secours toujours . « L’intervention va durer, peut-être longtemps », indique Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse.



Au sud, le feu est maîtrisé. Le vent pousse les fumées vers la commune d’Afa. Les secours s’emploient à éviter toute propagation vers des bâtiments sensibles situés à proximité immédiate, dont une carrosserie et une entreprise de plomberie stockant des produits dangereux. Un centre d’hébergement d’urgence a été confiné.



L'incendie a gagné le maquis au nord du site, évoluant en feu de foret. Les largages aériens ont pu commencer avec l’arrivée d’un hélicoptère bombardier d’eau. D’autres moyens sont en cours d’acheminement. Des équipes d’EDF interviennent sur le réseau, tandis que la police nationale, la police municipale et les services de la préfecture assurent la coordination.



La préfecture de Corse appelle la population à éviter le secteur, afin de ne pas gêner l’intervention des secours. Elle recommande également aux riverains de garder leurs portes et fenêtres fermées, rappelant que l’inhalation de fumées d’incendie peut être dangereuse, notamment pour les personnes les plus vulnérables. En cas de symptômes persistants liés à l’exposition aux fumées, les autorités invitent à contacter les numéros d’urgence, sans pour autant surcharger inutilement les lignes.