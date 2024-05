Ajaccio : un nouveau siège pour les 110 salariés d'Orange

Ce jeudi 16 mai, les 110 salariés d’Orange à Ajaccio ont découvert avec engouement leur nouveau lieu de travail. Ce nouveau siège, qui s’étend sur 4000 mètres carrés, se situe sur le chemin de Ranuchietto, à Mezzavia. 3 millions d’euros ont été investis pour réhabiliter ce qui était, à la base, un entrepôt de France Télécom. Il réunira à la fois le comité de Direction d’Orange en Corse, les métiers d’interventions techniques et de conception du réseau, les métiers transverses comme les ressources humaines, la communication, le contrôle de gestion et la logistique.



Jean-François Fallacher, CEO D’Orange France, revient sur la genèse du projet : « Nous souhaitions offrir des espaces de travail modernes et accueillants pour faciliter la coopération et l’entraide entre les salariés du bassin ajaccien. C’est un lieu de travail splendide. Le bien-être au travail fait partie des priorités d’Orange et je me réjouis que nos collaborateurs bénéficient d’un cadre de travail agréable. Des salariés épanouis, ce sont des clients heureux. Ce nouveau siège est bien plus qu’un simple bâtiment. Il symbolise l’engagement d’Orange en Corse et sa volonté de contribuer à son développement économique et social. Il incarne à la fois un siècle de présence sur l’île et la volonté de continuer d’investir dans le futur en Corse. Cela montre aussi notre engagement au sujet du développement numérique sur l’île. La technologie joue un rôle essentiel dans la croissance de la Corse et nous sommes fiers d’y contribuer. »



En Corse, on migrera entièrement à la fibre à l’horizon 2025



En Corse, Orange emploie 400 salariés qui sont répartis sur dix sites tertiaires et dix boutiques. Franck Rabourg, le Directeur Régional d’Orange, se réjouit : « Cet investissement en Corse est une réussite. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d’énergie. Nous avons mis en place des espaces accueillants, inspirants, modulables, pour que les salariés puissent travailler davantage ensemble, tout cela dans le respect de nos engagements zéro carbone et de la production d’énergie solaire. Nous avons également rendu plus de 97% des foyers abordables à la fibre. Nous allons migrer entièrement à la fibre à l’horizon 2025. Nous sommes tout proches du but. » Et d’aborder les spécificités liées à l’insularité : « À travers la fibre, les dix boutiques et les sites de techniciens, nous maillons l’ensemble du territoire et nous marquons l’ancrage dans les villages. Nous avons mis en place une boutique nomade qui traverse toute la Corse pour amener nos services au plus près des habitants, y compris dans les endroits les plus reculés. Nous allons continuer d’investir tout en préservant l’île de beauté. »



Alexandre Vinciguerra, président de l’ADEC (Agence de Développement Économique de la Corse), a salué l’initiative : « Vous accueillir est un honneur. Près d’un Corse sur deux vous fait confiance. Le haut débit s’est déployé partout en Corse. Parmi tous les opérateurs, votre action est celle qui a été la plus efficace. La Corse peut durablement compter sur Orange. L’avenir de l’île passe aussi par le numérique. Nous devons, avec la Collectivité de Corse, nous imposer comme des acteurs majeurs du développement numérique dans l’aménagement du territoire et la formation du personnel, » conclut-il sous les applaudissements.