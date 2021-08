Ajaccio : un nouveau centre de vaccination ouvre au Casone

À Ajaccio, depuis la fermeture de l’Espace Diamant le 28 juin dernier, le centre-ville se retrouvait dépourvu de centre de vaccination. Le maire Laurent Marcangeli, tout comme l’élue nationaliste et médecin Danielle Antonini s’en étaient d’ailleurs émus lors du conseil municipal du 26 juillet. En effet, les Ajacciens se retrouvaient contraints de se déplacer aux Salines, à Baleone ou bien à Porticcio. Une difficulté pour les populations les plus fragiles ou ne disposant pas de véhicule.



Face à cette situation, les docteurs Mozziconacci et Carrolaggi ont pris l’initiative de créer un nouveau centre, boulevard Fred Scamaroni, dans les locaux de l’imagerie médicale du Casone. L’objectif ? « Se rapprocher le plus possible des gens qui ne peuvent pas se déplacer », comme l'explique le docteur Laurent Tinsi, qui fait partie de l’équipe.