Ajaccio : un homme en garde à vue pour tentative d’enlèvement

Une enquête pour tentative d’enlèvement a été ouverte par le parquet d’Ajaccio après des faits survenus samedi 26 avril dans le quartier des Cannes. Selon les informations révélées par Corse Matin et confirmées à CNI par le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, un homme de 48 ans a été placé en garde à vue dimanche 27 avril. Il est soupçonné d’avoir tenté de faire monter dans son véhicule une adolescente de 14 ans, puis deux fillettes âgées de 7 et 8 ans, près du supermarché Leclerc de la Rocade, dans le quartier des Cannes.

Lors de son interpellation, l’individu aurait tenté de prendre la fuite au volant de son véhicule et refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers. Deux fonctionnaires ont déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.



La garde à vue, prolongée ce lundi matin, pourrait conduire à une présentation devant le parquet dans les prochaines heures. Les résultats d'analyses sanguines sont attendus pour déterminer une éventuelle consommation de stupéfiants. Une perquisition au domicile du suspect a permis la saisie d'un téléphone portable et d'un ordinateur.