Ajaccio : un dispositif aérien exceptionnel pour la visite du Pape François

Le dimanche 15 décembre 2024, la Corse accueillera la visite du Pape François à Ajaccio. Pour assurer la sécurité de l’espace aérien, l’armée de l’Air et de l’Espace mettra en place un dispositif particulier de sûreté qui viendra renforcer la posture permanente de sûreté aérienne (PPS-A), qui surveille en continu le ciel français.



Des moyens aériens et terrestres mobilisés

Des Rafale, en alerte depuis la base aérienne 115 d’Orange, seront prêts à intervenir en cas de besoin. En parallèle, des hélicoptères Fennec seront déployés depuis la base aérienne 126 de Ventiseri – Solenzara. Ces appareils auront pour mission de surveiller l’espace aérien autour d’Ajaccio et d’assurer une réaction rapide en cas d’incident.



Au sol, des systèmes de lutte anti-drones seront positionnés à proximité du lieu de l’événement. Ces dispositifs, destinés à détecter et neutraliser d’éventuelles menaces à très basse altitude, opéreront en coordination avec les forces de sécurité intérieure.



Une sécurisation adaptée à un événement sensible

"La mise en place du dispositif particulier de sûreté aérienne s’inscrit dans la mission confiée à l’’armée de l’Air et de l’Espace de protéger les manifestations présentant un caractère sensible." explique l'armée de l’Air et de l’Espace . "À l’image des dispositifs déployés lors du 14 juillet ou des Jeux Olympiques, cette mission prévoit un contrôle strict de l’espace aérien, combinant moyens de détection et capacités d’interception."



Dans le cadre de ce dispositif, la coordination avec d’autres systèmes de sécurité, notamment les dispositifs anti-drones, est aussi prévue.