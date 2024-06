Ajaccio : un bac franco-américain au Lycée Saint-Paul

Le groupe scolaire Saint-Paul d'Ajaccio va proposer à ses élèves une opportunité unique : obtenir à la fois le baccalauréat français et le US High School Diploma, un diplôme américain homologué, dès la rentrée 2024. Grâce à un partenariat avec Academica Dual Diploma, ce nouveau programme permet aux élèves de suivre un cursus intégré, du collège à la terminale, offrant ainsi une reconnaissance internationale de leurs compétences académiques et une maîtrise approfondie de l'anglais et de l'histoire des États-Unis. « Avec l’obtention de ce diplôme, les élèves seront au même niveau que les élèves américains, ce qui leur donnera les mêmes chances d'entrer dans une université américaine », explique François Grimaldi d’Esdra, directeur de l’établissement. « Ce qui est beaucoup plus difficile sans ce diplôme. »



« C'est un vrai plus pour l'établissement », poursuit le directeur. « Nous sommes heureux d’avoir été choisis pour être partenaires parce que nous sommes les premiers en Corse à proposer le programme. Mais nous sommes surtout fiers car c'est un vrai plus pour nos élèves, réellement. On leur donne quelque chose en plus ».



« Et les élèves en sont conscients et ils nous le disent », rajoute Charles Santamaria, coordinateur de ce nouveau cursus à Saint-Paul et professeur agrégé en anglais. « Tout à l’heure, j’étais avec les 6e et ils se posaient pleins de questions. Ils demandent "est-ce qu'on va pouvoir le faire l’année prochaine ? Est-ce qu’on peut réserver ?" et je leur dis ne vous inquiétez pas, on verra ça en temps et en heure ».