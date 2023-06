Ajaccio : un avant-goût du festival LazArtRock à la Fnac

Les 7 et 8 juillet prochains auront lieu une série de concerts à l’occasion du festival LazArtRock au Casone d’Ajaccio. Afin de donner un avant-goût musical de l’évènement, trois des six groupes qui se produiront ont offert un show case dans les locaux de leur partenaire la Fnac.Le festival est porté et organisé par l’association Shangri La, nom éponyme du groupe qui sera également présent sur scène et représenté par Philip Mitchel.« Ce festival est né en 2019 à la suite d’une tournée au cours de laquelle nous avions fait de nombreuses scènes insulaires et au gré des différentes rencontres, nous sous sommes dits que nous pourrions nous aussi organiser notre propre évènement. Ce festival est organisé en toute autonomie avec le partenariat uniquement de la Fnac. Il y aura donc six groupes qui feront partie de la programmation. Nous en connaissions certains et avons fait connaissance avec d’autres musiciens à l’occasion de concerts sur le continent. »Et ceux-là, sont enthousiastes à l’idée de rejoindre la scène de ce festival et le public pourra avoir certaines surprises notamment avec Laurent Matteaccioli que les corses connaissent avec le groupe l’Avvinta dans un répertoire moderne mais davantage traditionnel. Cette fois, il reviendra sur scène avec le groupe Panzetta Paradise. Mais bien que l’esprit et la musique se veulent rock, pas question de laisser de côté la langue corse : « Ce projet est né simplement de l’envie de partager la scène et des projets musicaux avec mon ami Théo avec lequel je fais le conservatoire. Nous avons l’habitude tous deux de chanter en langue corse donc malgré une musique plus rock, nous avions l’envie de garder cette langue que nous tenons de notre enfance ».La plupart des morceaux joués lors du LazArtRock seront des compositions des différents groupes et le public ajaccien pourra ainsi retrouver ou découvrir Shangri La, We see hawks, Excelsior, Panzetta Paradise, Hide et Too much class.Différents pass sont disponibles à la vente à la Fnac, chez Vibration ou encore en ligne sur le site du festival afin de suivre un ou deux jours de concerts.