Ajaccio : un arrêté municipal interdit la détention, la consommation et la revente de protoxyde d’azote sur la voie publique

C’est un phénomène que nombre d’Ajacciens ont pu constater ces derniers mois. Dans les rues de la cité impériale, de petites capsules métalliques allongées sont régulièrement retrouvées abandonnées sur les trottoirs ou dans les espaces publics. Mais ces cartouches, destinées à l’origine aux siphons de cuisine, sont désormais utilisées pour tout autre chose : inhaler le protoxyde d’azote pour qu’elles continent par le biais d’un ballon. Depuis quelques années, ce gaz dit « hilarant » a en effet vu son usage détourné et est de plus en plus souvent consommé par de jeunes gens qui cherchent son effet euphorisant. Et la Corse n’échappe pas à cette tendance, malgré les dangers importants pour les consommateurs qui peuvent expérimenter des troubles neurologiques ou cardiaques. Un phénomène face auquel la mairie d’Ajaccio a décidé de sévir.



Ce jeudi, Charles Voglimacci, adjoint au maire d’Ajaccio notamment en charge de la qualité de vie quotidienne des Ajacciens et de la police municipale, indique avoir pris, « au titre du pouvoir de police du maire », un arrêté municipal « interdisant la détention, l’abandon, la cession et la revente de cartouches et bonbonnes de protoxyde d’azote sur la voie publique ».



Dans son arrêté, la municipalité argue que « l’usage détourné du protoxyde d’azote engendre des troubles à l’ordre public, tels que des nuisances sonores, des comportements perturbateurs et des conflits interpersonnels, en particulier lors de rassemblements dans des lieux publics ». En outre, elle constate que l’accumulation des cartouches utilisées, régulièrement abandonnées sur l’espace public, « constitue une pollution visuelle et environnementale affectant directement la salubrité de la ville ». De facto, il est considéré comme « nécessaire pour préserver la tranquillité et la salubrité publiques d’interdire la détention, l’utilisation, l’abandon, la cession et la revente de cartouches et bonbonnes ou autres récipients sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote à des fins récréatives ».



Après la publication de cet arrêté, Charles Voglimacci indique que « les polices municipales et nationales pourront contrôler et verbaliser les personnes en infraction et saisir les marchandises prohibées » sur le territoire de la commune d’Ajaccio. « Ce nouveau mode de consommation est un danger pour les consommateurs et en particulier pour notre jeunesse », appuie encore l’adjoint au maire.