Ajaccio : sept blessés légers dans un accident impliquant cinq voitures

L'accident s'est produit aux alentours de 8 heures, sur la RT 40 dans le sens Porticcio-Ajaccio. Cinq véhicules ont été impliqués, et sept personnes ont été blessées, heureusement de manière légère. Toutes ont été transportées au centre hospitalier d'Ajaccio.



D'importants moyens ont été déployés par les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud, dont trois ambulances, un véhicule de désincarcération, et deux véhicules de commandement. La gendarmerie et le service des routes de la Collectivité de Corse sont également intervenus pour sécuriser la zone.



La circulation a été interrompue durant plusieurs heures dans le sens Porticcio-Ajaccio, causant d'importants ralentissements. Les circonstances exactes de l'accident restent pour l'heure inconnues.