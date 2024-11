Ajaccio se prépare à accueillir le pape François : un évènement historique pour la Corse

Rarement une conférence de presse n’avait regroupé autant de monde, journalistes, partenaires, acteurs associatifs ou institutionnels autour d’un même évènement, ce jeudi matin, dans le salon napoléonien de l’hôtel de ville d’Ajaccio. La venue du pape François crée l’effervescence, à quinze jours maintenant, de cet évènement qui s’annonce historique pour Ajaccio et la Corse. Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, ne cachait d’ailleurs pas sa fierté : « Il y a évidemment encore beaucoup d’interrogations. Accueillir un tel évènement reste quelque chose de nouveau pour la Corse et Ajaccio mais je me félicite que notre territoire ait réussi à être une force de proposition pour favoriser le déroulement de ces festivités Nous allons être placés durant un week-end sous les coups de projecteurs mondiaux. La Ville et la CAPA vont essayer de fluidifier au mieux toute forme de mobilité. Nous allons donc multiplier les rotations de bus et des navettes maritimes, notamment. Le pape François rendra visite à un grand peuple le 15 décembre prochain ». Le maire d’Ajaccio n’en dira pas plus sur les modalités exactes concernant le plan définitif de circulation, celui-ci n’étant pas encore arrêté. Il devrait être communiqué en début de semaine prochaine, avec notamment les zones de relais en dehors de l’hypercentre, les dates et horaires d’interdiction de circulation, et les poches de stationnement qui devront être laissées libres le jour J.



« Un message fort que la Corse va envoyer à la France à l’Europe et au Monde »

Interlocuteur privilégié auprès du Saint-Siège, et principal instigateur de la visite du Souverain Pontife à Ajaccio, le cardinal Mgr Bustillo, se félicitait lui de l’union de toutes les forces politiques, dans un objectif commun : « C’est un évènement unique car nous sommes unis. C’est un message fort que la Corse va envoyer à la France, à l’Europe et au Monde. Nous sommes capables de travailler ensemble. Sans les institutions et leur volonté, l’Eglise de Corse n’aurait pas été capable d’organiser cela, toute seule. Souvent, on est soudés seulement quand il y a des catastrophes. Là, c’est un évènement heureux, qui va nous remplir d’espérance et que nous avons été capables d’organiser tous ensemble. C’est un signal fort. Je tiens à souligner la disponibilité et la générosité d’énormément d’instances. Je pense également à la CCI, à la Ville, à la Collectivité de Corse, à la Préfecture pour leur soutien sans faille. Je suis très heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup d’entreprises ont également fait des dons, des particuliers également, et je reçois tous les jours de messages de commerçants qui me demandent comment ils peuvent décorés leurs magasins pour la venue du pape François. Tout le monde est concerné, c’est extraordinaire de vivre cela ici. L’ensemble des Maires de Corse va également jouer le jeu, en mettant des écrans géants sur les places des villages pour que les personnes vulnérables puissent participer à leur façon. Nous allons mettre tous les moyens de notre côté pour que cet évènement puisse marquer l’Histoire de la Corse ».



Des trains supplémentaires entre Corte et Ajaccio le samedi 14 décembre

Partout en Corse, des navettes, des bus, des trains, mais aussi des bateaux, des avions, tous les moyens de transport vont être mis à contribution pour ne laisser personne sur le carreau. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse se réjouissait d’ailleurs « qu’Air Corsica ait été choisi comme compagnie aérienne pour le retour du pape à Rome. C’est un immense honneur et un gage de professionnalisme Une compagnie qui va également mettre à disposition plus de 6 000 sièges supplémentaires à tarif préférentiel. Nous allons aussi mettre à contribution les trains des Chemins de Fer de la Corse, même si nous devons faire avec les contraintes de travaux entre Bastia et Casamozza. Mais, il y aura une offre complémentaire le samedi 14 décembre entre Corte et Ajaccio avec 600 places assises et le dimanche matin jusqu’à 6h30 ».



La question des transports et des mobilités au cœur des enjeux pour Jérôme Filippini, le Préfet de Région, certain d’être au rendez-vous de ce défi titanesque « Nous avons maintenant 15 jours pour réussir. Nous allons réussir cet événement que certains nous disaient impossible de faire. A évènement exceptionnel, organisation exceptionnelle : nous allons recevoir des renforts humains avec l’arrivée de près de 2 000 policiers, gendarmes, militaires pour assurer le volet sécuritaire. Nous allons acheminer 4,5 kilomètres de barrière avec une quinzaine d’agents pour les déployer. Toutes les informations pratiques seront communiquées dès la semaine prochaine. Le week-end du 14 et 15 décembre ne sera pas un week-end comme les autres. Dès la semaine qui précède l’évènement, des restrictions d’accès auront déjà commencé, des départs de véhicules demandés par arrêtés municipaux » avant de prévenir « Tout le monde ne pourra pas accéder" à tous les sites. Au Casone et place Miot, 15 000 personnes pourront s'installer pour assister à la messe. Le parcours du pape François devrait permettre à 20 000 personnes supplémentaires de participer au plus près de l’évènement. Pour les autres, des écrans géants partout dans la Ville et dans les commerces permettront de suivre les déambulations du pape François durant son séjour dans la cité impériale transformée... en cité papale le temps d'un week-end.