Ajaccio s'implique pour l'inclusion des personnes handicapées

- Je suis non voyant complet. J'ai des prothèses donc je n'ai pas du tout de vision depuis la naissance. Je suis commercial et je travaille dans le recouvrement et la gestion des coûts dans une petite boite locale qui distribue du matériel médical, du consommable au lit médicalisé, ici à Ajaccio. Pour cela, j'ai besoin d' un ordinateur avec un logiciel qui vocalise tout ce que je fais dessus. Et une barrette braille qui met en braille tout ce qui apparaît à l'écran. Après, le clavier est normal et tout le reste aussi.



- Au quotidien, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous ?

- Je vis tout seul donc je fais presque tout seul. Mais ce qui est compliqué, c'est les courses. Aller dans un magasin est impossible seul, il faut trouver quelqu'un : soit que les personnes du magasin soient suffisamment ouvertes pour nous aider, ce qui n'est pas toujours le cas, soit quelqu'un qui vient avec moi faire les courses. Sinon, pour la cuisine, le ménage... Je me débrouille seul !- Bien sûr, j'en ai même fait plusieurs fois ! Ça fonctionne avec un système de joystick qui nous permet de naviguer. Je ne connaissais pas du tout la voile avant et Pierre (le moniteur) nous a tout appris. On peut faire pratiquement tout seul et l'avantage de la mer, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle comme sur un trottoir. On est beaucoup plus libre, c'est une sensation vachement agréable.