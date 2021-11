Ajaccio : les travaux de la voie verte entre le Trottel et le cimetière ont débuté

Très empruntée par les cyclistes, les promeneurs ou encore les vacanciers, la voie verte des Sanguinaires aura bientôt le droit à une extension. Des travaux destinés à réaliser le tronçon Trottel-cimetière ont en effet débuté ce lundi 8 novembre et devraient durer 18 mois au terme desquels les Ajacciens pourront parcourir l'intégralité de cette route touristique qui relie la ville au Grand site de la Parata . "Avec l'aménagement de cette voit on souhaite favoriser les modes de circulation doux, créer un espace sécurisé pour les piétons, les joggeurs, les cyclistes mais aussi réduire la largeur de la chaussée ce qui permettra de réduire la vitesse sur cette voie limitée à 50km/h", explique-t-on à la Collectivité de Corse qui a engagé en janvier 2016, un rééquilibrage des investissements routiers en faveur du territoire d’Aiacciu, "dans un esprit d’équité territoriale".



Les travaux sur la première section qui va de la Résidence des îles au giratoire des crêtes sont terminés, sur la section 2 entre la Résidence des crêtes et Santa Lina les travaux sont en voie d’achèvement, et sur la section 3 entre Santa Lina et le Scudo le tronçon est en cours de réalisation. Des études doivent être poursuivies pour l’aménagement de la section 5 du Scudo à la Parata.



Les différentes phases des travaux entre le Trottel et le cimetière

Les travaux débutent côté Cimetière et vont se poursuivre en direction de la ville. Entre novembre 2021 et fin avril 2022, les travaux concernent la section de la RD111, comprise entre le Cimetière et la Chapelle des Grecs. "Les travaux pourront impacter la circulation" indique la CdC. Entre mai 2022 et juin 2022, ainsi qu’en septembre 2022, des travaux de maçonneries n’impactant pas la circulation vont se poursuivre.

A partir d’octobre 2022, les travaux entre La Chapelle des Grecs et le Trottel vont se poursuivre puis se finaliser avant la saison estivale 2023. Les travaux pourront également impacter la circulation. Lors des phases de travaux impactant la circulation, la CdC conseille aux usagers de privilégier l’itinéraire de contournement via la RD11B et la RD111B (Col de Saint-Antoine – Terre Sacrée), récemment modernisé.