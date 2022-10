Ajaccio : les apprentis d'EDF ENGIE Corse ont reçu leurs diplômes

"Fr uit d'un partenariat très fort entre l'Education nationale et l'entreprise, la formation en alternance est extrêmement importante pour EDF puisque ça permet aux étudiants d'apprendre un métier tout en continuant à l'école." explique le directeur régional d'EDF, Vincent de Rul au micro de Michel Luccioni.





La cérémonie, qui s’est déroulée au Pavillon Joséphine de l’établissement Le Hussard, à Sarrola-Carcopino, a permis de réunir aux cotes de EDF-Engie Corse les partenaires du monde éducatif insulaire qui s'investissent pour la jeunesse et pour la valorisation de la filière apprentissage sur le territoire.Les 36 alternants accompagnés de leurs tuteurs EDF et de leurs enseignants ont ainsi été récompensés au terme d'une cérémonie qui leur a permis de se retrouver au terme de ces deux ans de formation pour partager un moment de convivialité mais aussi d'échanger sur les parcours dans l’entreprise qui depuis de nombreuses années, œuvre pour accompagner l’insertion professionnelle des jeunes sur le territoire et pour faire émerger des talents.Depuis 2014 ce dispositif a permis d’accompagner près de 200 alternants du niveau BAC PRO jusqu'au niveau Licence et Master a, dont 90% d’entre eux ont été embauchés à l’issue de leur parcours d’apprentissage.