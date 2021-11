Ajaccio : le parking du Diamant ferme pour travaux

"Les travaux qui seront réalisés du 11 au 14 novembre correspondent à la mise aux normes électriques du parking du Diamant. Et plus précisément au remplacement du Tableau General (électrique) de Basse Tension." fait savoir la mairie d'Ajaccio sur son site internet en précisant que les accès de la place du Diamant, celui côté boulevard Pascal Rossini (casino municipal) et celui de l'avenue Eugène Macchini (entrée) seront condamnés. La municipalité invite les propriétaires des véhicules, souhaitant sortir, à se présenter aux bureaux de la régie situé à la sortie du parking au niveau de bornes et barrières de sortie afin d’être pris en charge et accompagnés à leur voiture par un agent d’exploitation.



Durant cette période, l’accès au parking sera interdit aux piétons et aux véhicules. Seuls les véhicules stationnés à l’intérieur pourront sortir.