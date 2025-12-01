CorseNetInfos
Ajaccio : le chemin de l'Olivetto rouvre à la circulation


La rédaction le Vendredi 7 Novembre 2025 à 10:00

La partie haute du site de la Miséricorde rouvre la circulation ce vendredi à 12h. Pour ce faire, le chemin de l’Olivetto a été entièrement réaménagé pour sécuriser les abords de la crèche et améliorer la liaison entre les quartiers ouest et le centre-ville



(Photos : Ville d'Ajaccio)
C’est un axe qui a fait l’objet d’un important programme d’aménagement. À Ajaccio, les travaux menés sur la partie haute du site de la Miséricorde, le long du chemin de l’Olivetto – entre l’ancienne morgue et l’avenue de Verdun – sont désormais achevés. La voie rouvre à la circulation ce vendredi 7 novembre, à partir de midi.
 
Au cœur du futur écoquartier de la Miséricorde, l’aménagement de cette portion de route a été conduit par la SPL Ametarra pour le compte de la Ville d’Ajaccio avec pour double objectif de sécuriser les déplacements, en particulier autour de la crèche installée sur ce secteur, et de fluidifier la liaison entre les quartiers ouest et le parking relais de la Miséricorde, facilitant l’accès au centre-ville via l’avenue de Verdun.
 
Pour répondre à ces enjeux, la circulation a été repensée. Des feux tricolores régulent désormais les passages alternés dans les deux sens – des équipements provisoires en attendant la mise en service des installations définitives -. La sécurité routière a par ailleurs été renforcée avec la pose d’un ralentisseur et d’une signalétique adaptée, tandis qu’un trottoir protégé par un muret a été créé le long de la crèche, et un cheminement piéton relie désormais l’avenue de Verdun à la partie haute du site. L’éclairage public a également été modernisé grâce à des LED, garantissant un meilleur confort visuel et une consommation énergétique réduite.
 
À noter que la ville d’Ajaccio indique qu’une attention particulière a été portée à la préservation des arbres existants au cours de ce chantier, et qu’ « aucun d’entre eux n’ayant été impacté par les travaux ». 





