Ajaccio : le GFCA placé en liquidation judiciaire

Cette fois-ci, c'est officiel. Même s'il n'y avait plus vraiment de suspense depuis plusieurs semaines concernant le sort de la société commerciale du club, c'en est désormais réellement terminé. En redressement judiciaire depuis la fin de l'année 2022, la SAS dépose cette fois-ci le bilan, après observation par un administrateur judiciaire et examen des comptes.



Les 19 salariés qu'employait à l'époque le club sont désormais fixés, même s'il "n'y avait plus aucune perspective depuis bien longtemps", admet Robert Bonardi, qui a représenté les salariés durant cette longue période face à la justice. "La liquidation a été prononcée mais on n'aura un compte-rendu écrit que demain (mardi 31 janvier). Désormais, il faut sauver l'association."



Cette décision entraîne, de fait, le forfait général de l'équipe fanion du club évoluant en National 3, ainsi que de la réserve en Régional 2, alors que les entraînements de ces deux groupes avaient déjà été suspendus depuis l'audience devant le tribunal de commerce, lundi 23 janvier.



Le président Johann Carta mis en examen

Fin novembre, l’actuel président du club, Johann Carta, avait été mis en examen pour extorsion, escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille. Il a été placé en détention provisoire et son compte bancaire a été bloqué.

Une autre enquête de la JIRS vise le club ajaccien, éphémère pensionnaire de l’élite lors de la saison 2015-2016 et rétrogradé administrativement en National 3 à l’été 2021 : elle a donné lieu à la convocation de trois de ses présidents successifs qui seront jugés les 8 et 9 février pour travail dissimulé et abus de biens sociaux.



Une affaire financière à l’origine

Ce dossier de fraude sociale prend sa source dans la tentaculaire affaire financière mettant en cause les responsables présumés de la bande criminelle corse du « Petit Bar » instruite par la JIRS de Marseille.

Olivier Miniconi, qui a présidé le GFCA pendant quatorze ans, ainsi que ses successeurs Christophe Ettori et Mathieu Messina, sont soupçonnés d’avoir dissimulé primes et avantages en nature accordés aux joueurs et aux salariés, et ce pour un montant global de plus de 1,1 million d’euros depuis 2018, avait précisé le tribunal correctionnel de Marseille lors d’une audience de mise en état le 29 avril.

Ces manœuvres présumées auraient occasionné un préjudice que l’organisme collecteur des cotisations sociales estime autour de 300 000 euros.



Un blason mythique qui joue sa survie

C'est la première fois depuis 1961 que le Gaz' ne présentera aucune équipe la saison à venir au démarrage d'un championnat de football de niveau national. Le club peut encore espérer repartir à zéro l'année prochaine, à un niveau départemental ou régional, à condition que l'association, elle aussi en pleins déboires administratifs, soit sauvée.



Avec elle, ce sont 340 licenciés et un blason mythique qui jouent leur survie. Le tribunal judiciaire recevra les représentants de la section associative - désormais la seule - du GFCA le 14 février prochain, pour décider de l'ouverture d'une éventuelle procédure collective.